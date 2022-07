Productos de consumo masivo: Se estarían notando faltantes de aceite y mayonesa

4 julio, 2022 Leido: 371

Serían varios los factores que inciden en los constantes incrementos en los precios de los productos de consumo masivo, aunque por estos días se estaría notando la falta de algunos artículos en particular.

Alejandro Medel, de Distribuidora LacTres, al respecto de la situación dijo: “hay escasez hace un tiempo en aceite, mayonesa, pero dentro de todo, el resto no. No tenemos por el momento desabastecimiento ni recorte de pedidos. Nosotros no tenemos stock de aceite en este momento.

Los precios sí tienen aumentos, son muchas cosas que tienen que ver con los aumentos, por ejemplo combustible, si los insumos son importados, fletes, en realidad son varios los factores que influyen para los porcentajes de aumento.

A partir de los incendios ocurridos en Corrientes, a pesar que no hubo faltantes, se incrementaron los precios de la yerba. Ahora tenemos también la problemática de la falta de envases de vidrio, situación que se notó en este último tiempo.

En líneas generales podemos decir, que salvo algunos productos en especial, no tenemos faltantes”.

Volver