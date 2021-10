Profesionales del Hospital se jubilarían antes si Kicillof firma decreto por insalubridad

La Asociación de Profesionales del Centro Municipal de Salud solicitó al Gobernador Kicillof firmar el decreto para poder jubilarse anticipadamente por trabajo insalubre, beneficio que obtendrían quienes trabajan en condiciones de riesgo.

La presidente de la Asociación, Dra. Mara Redivo, dijo a LU 24 que “uno se podría jubilar antes con ciertos años de aportes; hay otros municipios que ya lo hacen a partir de un decreto del ex gobernador Scioli por “agotamiento laboral”, que sufre el trabajador de la salud por problemas de enfermedades, problemas de violencia con la gente, entre otras causales.

“Nosotras nos jubilamos a los sesenta años, y los hombres a los sesenta y cinco, dependiendo de los aportes que tengamos, es decir, sesenta con treinta y cinco años de aportes, y por ese decreto, con 25 años de aportes el trabajador se puede jubilar, al realizar tareas insalubres en el ámbito del municipio sin importar la edad, es decir que una enfermera o mucama que ingresa a los veinte años se puede jubilar a los cuarenta y cinco”.

“Ya se hizo todo el trámite ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia y del Ministerio de Salud, falta la firma del gobernador; yo se lo pedí de mil formas, me dijo que sí, y que me quede tranquila que me lo prometía; le tengo que creer”, finalizó.

