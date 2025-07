Profesor de Educación física opina sobre el exceso de actividad y la ingesta de suplementos

30 julio, 2025 0

Francisco Capristo, profesor de educación física en el Gimnasio Stadium opinó respecto al consumo de anabólicos que, según denunciaron, podría haber sido causal de muerte de la exboxeadora Alejandra Oliveras.

“El consumo no preciso e indebido no hace que se consigan las metas, sin el asesoramiento de un profesional adecuado, con riesgos que están a la vista; no estoy muy metido en el caso de la Locomotora, pero pienso además que el boxeo es un deporte que recibe muchos golpes en la cabeza, lo que puede estar vinculado con el exceso de actividad física y el esfuerzo realizado”, dijo.

“Hay que diferenciar entre el ejercicio aeróbico, la actividad física y salir a caminar, hablamos de ejercicios para la salud que pueden dar beneficios a la salud, una mejora en la calidad de vida para todas las personas”, sostuvo y agregó que “nosotros andamos en bicicleta o auto y recambiamos las gomas en seis o siete años, pero no podemos cambiar nosotros la actividad corporal abruptamente porque no estamos preparados”, sostuvo.

“Tengo bastante presente es que a través de redes sociales para lograr tener seguidores muchas veces hacen actividades que son totalmente descontextualizadas, lo que conlleva el consumo y esto va dirigido a adolescentes, adultos jóvenes, que es la tendencia que tenemos hoy”, explicó Capristo.

