Profesor de la UNS llamó “carameliten” a una alumna y la invitó a dormir

13 mayo, 2020 Leido: 956

Un verdadero escándalo de proporciones tiene lugar por estas horas en la Universidad Nacional del Sur, por la filtración de un chat durante una clase virtual con fuerte connotación sexual, donde un profesor se refiere de manera sexista hacia una de sus alumnas.

Todo se desencadenó durante una cátedra mediante la aplicación zoom, la cual es utilizada en tiempos de cuarentena por la pandemia, al no estar permitida la concurrencia a la principal casa de estudios de la ciudad.

En determinada ocasión, se filtró en la pantalla que estaban observando los estudiantes una imagen de la conversación que mantenía el responsable de la materia Elementos de Computación con su ayudante.

Allí, los profesores Daniel Chiaradía y Esteban Pedroncini hablan en un chat en el que se menciona: “Que venga y se quede a dormir” y en el que describen una foto de una alumna como “caramelitennnn”.

A raíz de esas apreciaciones, surgieron una catarata de críticas por parte de los demás integrantes de la clase, quienes repudiaron la actitud de los docentes.

La víctima aún no radicó la denuncia ante las autoridades correspondientes, al tiempo que desde la UNS aclararon que al ser mayor, no se puede actuar de oficio. “Debe formalizar la acusación ante el Comité de Actuación del Protocolo de Violencia de Género y Discriminación”.

