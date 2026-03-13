Profundo pesar por el fallecimiento de un ex directivo de Villa del Parque

13 marzo, 2026 116

El Club Villa del Parque publicó, en sus redes, un mensaje en que hace partícipe a toda la comunidad de su pesar por el fallecimiento inesperado de Sebastián Fernández, quien fuera parte de la Comisión Directiva y participara activamente en el crecimiento de la entidad de la calle Córdoba.

“Una persona querida y comprometida con nuestra institución”, dicen y afirman que “dejó una huella muy importante en el Club por su trabajo y su permanente predisposición para ayudar”.

Finalmente manifiestan el acompañamiento “a su hijo Santiago, jugador surgido de nuestras inferiores y actual integrante de nuestros planteles y a toda su familia en este momento”, a la vez que anuncian que se han suspendido todas las actividades del viernes y sábado, en señal de duelo.

Sus restos son velados en Avenida San Martín 1450 – Depto D y el sepelio será este sábado a las 9.00 en el Cementerio Municipal

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