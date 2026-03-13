Profundo pesar por el fallecimiento de un ex directivo de Villa del Parque
El Club Villa del Parque publicó, en sus redes, un mensaje en que hace partícipe a toda la comunidad de su pesar por el fallecimiento inesperado de Sebastián Fernández, quien fuera parte de la Comisión Directiva y participara activamente en el crecimiento de la entidad de la calle Córdoba.
“Una persona querida y comprometida con nuestra institución”, dicen y afirman que “dejó una huella muy importante en el Club por su trabajo y su permanente predisposición para ayudar”.
Finalmente manifiestan el acompañamiento “a su hijo Santiago, jugador surgido de nuestras inferiores y actual integrante de nuestros planteles y a toda su familia en este momento”, a la vez que anuncian que se han suspendido todas las actividades del viernes y sábado, en señal de duelo.
Sus restos son velados en Avenida San Martín 1450 – Depto D y el sepelio será este sábado a las 9.00 en el Cementerio Municipal