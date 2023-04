Programa Accesar: Aguardan comunicación oficial para dar comienzo a la 1°etapa del plan

11 abril, 2023

El programa “Accesar” tiene por objetivo apoyar a los gobiernos municipales en la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de políticas públicas en materia de discapacidad. También se fomentarán las acciones de promoción de derechos como la elaboración de planes municipales en discapacidad, códigos de accesibilidad urbana, dispositivos territoriales, y la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas. Tres Arroyos forma parte de este programa luego de haberse firmado un convenio y en ese aspecto, Mariano Panizo, del área de Discapacidad del municipio, dijo: “estamos muy conformes con el trabajo hecho para poder formar parte de estos municipios elegidos. Nos llevó más de un año de trabajo estar entre los 120 seleccionados, de 400 que se presentaron. Formar parte del “Accesar” significa trabajar en forma conjunta con Nación. Se trabaja en etapas con distintas cuestiones vinculadas al área de discapacidad. En una primera etapa tendremos un lugar nuevo de trabajo, en la segunda se realizará un diagnóstico con necesidades concretas que incluyen también capacitaciones, y en una tercera se realizarían modificaciones estructurales que surgirán del análisis de etapas anteriores. No nos olvidemos que desde el sector de Obras Públicas vienen trabajando hace tiempo con lo relacionado a accesibilidad y otras obras puntuales que se plantearon oportunamente, no es que no se haya hecho nada, sino que se podrá hacer más. Hay mucho para hacer, el tema de las barreras arquitectónicas es algo para trabajar intensamente. También la idea es desarrollar muchos puntos que hasta ahora no pudimos realizar. En este momento estamos a la espera de una comunicación oficial para llevar a cabo la primera etapa de este programa”, puntualizó.

