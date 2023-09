Programa “Compre sin IVA” en La Coope

19 septiembre, 2023

Desde este el lunes 18 de septiembre y hasta el domingo 31 de diciembre de 2023, la Cooperativa Obrera está habilitada para operar en el programa “Compre sin IVA” del Gobierno Nacional.

Destinatarios:

a) Jubilados, beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales, en un monto mensual que no exceda la suma de 6 haberes mínimos garantizados según el art. 125 Ley 24.241.

b) Beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social. El monto total mensual de estos ingresos no deberá superar la suma de seis haberes mínimos garantizados.

c) Beneficiarios de asignaciones por embarazo para protección social.

e) Trabajadores en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para estos ingresos, se tomará a consideración la remuneración bruta devengada en el período fiscal vencido en el mismo mes que se envíe la información de los sujetos beneficiarios a las entidades administradoras de sistemas de tarjetas de débito. En caso de pluriempleo se considerará la sumatoria de las remuneratorias brutas. Para septiembre 2023, se considerarán las remuneraciones informadas en el período de agosto 2023.

f) Personal de Casas Particulares.

g) Monotributistas, excepto que obtengan ingresos provenientes de conceptos comprendidos en el último párrafo del artículo 11 del anexo de la ley 24.977.

Quedan excluidos:

– Los contribuyentes del Impuesto a los Bienes Personales (Siempre que dicha obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única)

– Quienes esté inscriptos en el Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

Beneficio: devolución del 21% del IVA a compras pagadas con

-Tarjeta de débito

-Débito en cuenta

-Transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras. Incluye Cuenta DNI, para MODO y Mercado Pago, solo operaciones efectuadas con la tarjeta de débito habilitada dentro esas aplicaciones, y no con dinero disponible en esas billeteras.

-Están alcanzadas las compras con “Tarjeta Alimentar” o con las tarjetas emitidas a beneficiarios Programa “Potenciar Trabajo”.

Operatoria:

– Una vez abonada la compra, el monto será reintegrado por la AFIP a la cuenta bancaria asociada a dicha tarjeta, en un máximo de 48 horas. [Art. 1 punto 7 inc. b) RG AFIP 5418/23]

– Los reintegros aparecerán en los resúmenes de cuenta mensual con la leyenda “Reintegro programa COMPRE SIN IVA”.

– Los reintegros tendrán un tope de devolución mensual total de $18.800.

Resolución General AFIP 5418/2023

Consultá si sos beneficiario en:

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx

Más información del Programa en:

https://www.argentina.gob.ar/noticias/compre-sin-iva

https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/sitio/contenido/novedad/ver.aspx?id=2625

