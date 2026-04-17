Programa de Acompañamiento a las Crianzas en el Barrio Villa Italia

17 abril, 2026 5

Desde el del Área de Niñez, Adolescencia y Familia, se iniciaron los encuentros del Programa de Acompañamiento a las Crianzas en el Barrio Villa Italia, una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Social que surge de la necesidad de generar espacios colectivos con el propósito de acompañar a quienes llevan adelante tareas de cuidado durante los primeros años de vida, entendiendo a la crianza como una responsabilidad que no debería transitarse en soledad.

En este sentido, el programa busca fortalecer entornos saludables, donde el cuidado y la ternura ocupen un lugar central, y donde las crianzas puedan sostenerse también desde lo comunitario, con base en los vínculos que construye cada familia.

La iniciativa da respuesta a lo establecido por la Ley 27.611 de los 1000 días, donde se reconoce la importancia de promover vínculos amorosos y de apego en las primeras etapas de la vida.

El programa ofrece dos modalidades de acompañamiento. Por un lado, un dispositivo individual, que implica el acercamiento a las familias, brindando orientación y articulando con otras instituciones de la comunidad, a partir de las necesidades de cada familia. Por otro, un espacio grupal coordinado por una psicóloga y una acompañante terapéutica, que abordan temáticas comunes a los intereses de las asistentes.

Los encuentros grupales se realizan los días martes a las 10:00 en la Biblioteca del barrio Villa Italia, ubicada en Víctor Manuel 686 y se invita a concurrir a madres y/o cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años para formar parte de este espacio compartido de crianza.

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