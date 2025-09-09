Programa de la 168° Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos
La Sociedad Rural de Tres Arroyos dio a conocer el programa general de actividades de la 168° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial que llevará a cabo los días 12,13 y 14 de septiembre en el predio de rutas 3 y 228. La entrada es libre y gratuita.
Programa general
Viernes 12
9:.00 hs Armado de Stand.
12:00 hs. Apertura de la muestra.
21:00 hs. Streaming en Los Mellizos con IRMA TV.
Cena.
Sábado 13
10.00 hs Apertura de la muestra
Fogón Tradicionalista, Patio gastronómico y cervecero
14.00 hs. Monta a caballo.
16.00 hs Desfile de prendas Pampero- Salón los mellizos
17.00 hs. Show musicales. ( Arrullo-Pancho Santarén) Escenario Central
19:00 hs Soc. Rural Ts As – CARBAP – DAN Seguros de granizo: Charla presencial Perspectiva de la economía y los mercados Agropecuarios Lic. Carlos Seggiaro Salón Los mellizos
22 :00 hs Cierre.
Domingo 14
10.00 hs. Apertura muestra.
11.00 hs Inauguración acto oficial. Los mellizos
Orquesta del Conservatorio Provincial de música.
Discursos oficiales.
Entrega de premio STAND.-Reconocimiento al Veterinario (Circulo).
13.00 hs. Almuerzo oficial a cargo del Rotary Tres Arroyos a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”
14.00hs.Actividades Centro Tradicionalista.
Ensillada, muestra emprendedor.
Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti- Mujer de Campo.
Sr. Julio Biocca y Federico Mesa
17:00 hs. Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos. Los premios los acercaron los auspiciantes.
Juegos de Damas
Juan Huici
Fausto López Bastián
22:00 hs. Cierre de la muestra.