Programa de la 168° Exposición de la Sociedad Rural de Tres Arroyos

9 septiembre, 2025 0

La Sociedad Rural de Tres Arroyos dio a conocer el programa general de actividades de la 168° Exposición Ganadera, Industrial y Comercial que llevará a cabo los días 12,13 y 14 de septiembre en el predio de rutas 3 y 228. La entrada es libre y gratuita.

Programa general

Viernes 12

9:.00 hs Armado de Stand.

12:00 hs. Apertura de la muestra.

21:00 hs. Streaming en Los Mellizos con IRMA TV.

Cena.

Sábado 13

10.00 hs Apertura de la muestra

Fogón Tradicionalista, Patio gastronómico y cervecero

14.00 hs. Monta a caballo.

16.00 hs Desfile de prendas Pampero- Salón los mellizos

17.00 hs. Show musicales. ( Arrullo-Pancho Santarén) Escenario Central

19:00 hs Soc. Rural Ts As – CARBAP – DAN Seguros de granizo: Charla presencial Perspectiva de la economía y los mercados Agropecuarios Lic. Carlos Seggiaro Salón Los mellizos

22 :00 hs Cierre.

Domingo 14

10.00 hs. Apertura muestra.

11.00 hs Inauguración acto oficial. Los mellizos

Orquesta del Conservatorio Provincial de música.

Discursos oficiales.

Entrega de premio STAND.-Reconocimiento al Veterinario (Circulo).

13.00 hs. Almuerzo oficial a cargo del Rotary Tres Arroyos a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”

14.00hs.Actividades Centro Tradicionalista.

Ensillada, muestra emprendedor.

Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti- Mujer de Campo.

Sr. Julio Biocca y Federico Mesa

17:00 hs. Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos. Los premios los acercaron los auspiciantes.

Juegos de Damas

Juan Huici

Fausto López Bastián

22:00 hs. Cierre de la muestra.

