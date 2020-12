Programa Envión: ante las adversidades del año pudieron adaptarse y seguir en marcha

Eugenia Cattáneo realizó en LU24 un balance del año del programa Envión, el cual ha mantenido sus actividades y talleres, durante todo el año de diferentes formas.

“Ha sido un año raro, adaptándonos lo fuimos llevando y transitando” indicó la coordinadora y comentó que “nosotros tuvimos este año dos reaperturas, porque desde que se dictó el ASPO hasta junio permaneció cerrado, y después volvimos a abrir hasta septiembre que aumentaron los casos y nuevamente cerrado, y ahora volvimos a abrir”.

Mediante grupos de whatsApp, videos y diversas formas digitales se pudieron mantener los talleres que se dictaban normalmente en la sede, y en la actualidad, expresó que “vamos a estar en el verano, tampoco es como antes, hay una cantidad de chicos que son 10 chicos por día, para mantener la distancia social” y a medida que se vaya permitiendo indicó que “después se van agregando los talleres que van a ser 1 por dia”, pero lo destacable de esta situación es que la sede permanecerá abierta durante el verano para recibir a los jóvenes que forman parte del programa.

Con estas modalidades virtuales y diferentes formas de reinventar la actividad, comentó Cattáneo que “nos fuimos acomodando y lo que surgió fue lo de las huertas domiciliarias, el INTA nos da las semillas estuvo muy bueno porque se incorporaba a la familia y que en muchos casos nos faltaba el vínculo con la familia” y agregó que “se generó un lazo y un vínculo lindo”.

Entre las diversas actividades que pudieron realizar indicó la coordinadora que “también participamos en Rap Digital”, concurso en el que el año pasado tuvieron la victoria de Cele Orosco con sus raps sobre el bulling y ciberbulling, pero en esta ocasión, no se planteaba un concurso como el año pasado, sino solo participar.

Por otra parte, recordó el video que realizaron con formato de campaña sobre los cuidados preventivos por el coronavirus para poder permitir la apertura de la sede.

“Otra cosa que hicimos y estuvo muy bueno, muchos chicos del espacio creativo se potencio para escribir y poner en palabras las cosas que estaban pasando” expresó Cattáneo y en ese sentido comentó “ hay algunos chicos que estamos trabajando, que por ahí no tienen las mejores condiciones habitacionales o socio-económicas y esto de permanecer tanto tiempo en los domicilios no se hacía muy fácil” por lo que en este espacio creativo, “ surgieron varias canciones, que el Centro Cultural nos permitió ir a grabar” y agregó “se deben haber grabado 15 o 16 canciones, eso estuvo bueno, y vamos a seguir haciéndolo durante el año”.

Destacó y agradeció las colaboraciones que hubo en este año tan especial “nos ayudó Unidos por Vos y la Secretaria de Desarrollo Social porque nos permitió durante todo este tiempo seguir haciendo los domicilios y llevar mercaderías” porque además de los más de 100 jóvenes que participan en el programa mencionó que “tenemos fijos 35 familias a las que asistimos”.

