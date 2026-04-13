Programa “Juego Limpio”: Un ciclo para hablar sobre adicciones

13 abril, 2026 0

Desde la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud anuncian “Juego Limpio”, un esquema diseñado para acercar a instituciones un trabajo sobre adicciones.

El programa consta de encuentros testimoniales con Eric Ausmendiz, Operador Socio terapéutico que pasó por consumos problemáticos.

La idea de estos encuentros es escuchar la experiencia de quien brinda el testimonio para luego generar un espacio e intercambio donde los presentes puedan posteriormente hacerle preguntas de forma anónima o directa.

Para organizar un encuentro hay que contactarse al 2983 – 456538.

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