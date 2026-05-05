Programa Modo Clases en Claromecó

5 mayo, 2026 0

En el marco del programa Modo Clases, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, recorrió distintas instituciones educativas de Claromecó, donde concretó la entrega de materiales didácticos y deportivos destinados a fortalecer las propuestas pedagógicas con el fin de acompañar el trabajo diario de las comunidades educativas.

La visita incluyó al Jardín de Infantes N° 912, la Escuela Primaria N° 11 y la Escuela Secundaria de Claromecó, instituciones en las que se compartió un encuentro con directivos y equipos docentes para dialogar sobre las necesidades de cada establecimiento.

Este programa que se extiende por segundo año consecutivo tiene como objetivo acompañar a las instituciones educativas mediante la provisión de herramientas fundamentales para el aprendizaje y la actividad física, contribuyendo a generar mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se continúa trabajando de manera articulada con las escuelas del distrito, reafirmando el compromiso de fortalecer las trayectorias educativas y garantizar más oportunidades.

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