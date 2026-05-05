Programa Modo Clases en Claromecó
En el marco del programa Modo Clases, el secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, recorrió distintas instituciones educativas de Claromecó, donde concretó la entrega de materiales didácticos y deportivos destinados a fortalecer las propuestas pedagógicas con el fin de acompañar el trabajo diario de las comunidades educativas.
La visita incluyó al Jardín de Infantes N° 912, la Escuela Primaria N° 11 y la Escuela Secundaria de Claromecó, instituciones en las que se compartió un encuentro con directivos y equipos docentes para dialogar sobre las necesidades de cada establecimiento.
Este programa que se extiende por segundo año consecutivo tiene como objetivo acompañar a las instituciones educativas mediante la provisión de herramientas fundamentales para el aprendizaje y la actividad física, contribuyendo a generar mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social se continúa trabajando de manera articulada con las escuelas del distrito, reafirmando el compromiso de fortalecer las trayectorias educativas y garantizar más oportunidades.