Programa “Modo Clases”: entrega de mobiliario en jardines de Infantes

16 septiembre, 2025 0

Con el objetivo de acompañar y fortalecer el trabajo de la comunidad educativa, se continúa desarrollando el programa Modo Clases, una iniciativa destinada a dotar a las instituciones de distintos recursos, como mobiliario y equipamiento que resultan necesarios para potenciar la tarea del personal docente y no docente, y mejorar la comodidad de las y los estudiantes.

La implementación de Modo Clases es programa municipal que se lleva adelante desde la Secretaría de Desarrollo Social, y que se constituye en una herramienta concreta para que estas instituciones educativas, puedan desplegar su proyecto educativo con mayores recursos. Entendiendo que el entorno escolar es fundamental para el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.

En este marco, Martín Garate, secretario de Desarrollo Social, entrego mobiliario en el Jardín maternal Frutillitas y en los Jardines de Infante 908, 912, 914 y 920 donde lo recibieron los directivos de los mismos, reafirmando “el compromiso con la educación de calidad y con la igualdad de oportunidades, asegurando que cada institución pueda contar con más elementos para ofrecer un ambiente de enseñanza y aprendizaje seguro y estimulante; nos seguimos ocupando y trabajando por la niñez y la adolescencia, un área de abordaje fundamental de nuestra Secretaría que, en este caso, a través de la provisión de mobiliario y materiales, se apunta a fortalecer la labor cotidiana de quienes enseñan, al mismo tiempo que se favorece el bienestar de los estudiantes”.

Volver