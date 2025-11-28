Programa Pedaleá la Provincia en las escuelas de Tres Arroyos

Este jueves, se llevó adelante la segunda etapa de entrega de bicicletas, luego de la primera instancia realizada en septiembre.

Con esta iniciativa, los estudiantes cuentan con un medio de movilidad sustentable y seguro para llegar a sus escuelas.

En esta oportunidad, se entregaron bicicletas al Anexo 3061 que funciona en la primaria 26 y en la Secundaria N°7. Ambos establecimientos pertenecen al ámbito de la educación rural y este vehículo facilita la llegada y salida de los chicos.

El programa es posible gracias a una gestión conjunta entre la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Ambiente, el Municipio de Tres Arroyos y las autoridades escolares.

Cada bicicleta se entrega con casco protector y luces, garantizando una circulación más segura.

Seguimos trabajando en equipo para acompañar a la juventud de nuestro distrito y fortalecer el vínculo con nuestras instituciones educativas.

