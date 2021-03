Programa PREIMBA: Tres Arroyos recibirá 30 millones que irán a cordón cuneta en Ruta 3 Sur

31 marzo, 2021 Leido: 138

Por medio del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal de la Provincia de Buenos Aires (PREIMBA), puesto en marcha ayer y por el cual la Nación destinará al Gobierno bonaerense 5000 millones de pesos para ser distribuidos en los municipios, a Tres Arroyos le tocarán 30.105.000 pesos que se destinarán a completar prácticamente la totalidad del cordón cuneta en el barrio Ruta 3 Sur. Así lo indicó el intendente Carlos Sánchez, entrevistado por LU 24.

“Este programa se creó allá por 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y en ese momento nosotros preparamos el proyecto para hacer cordón cuneta y colocar luminarias en el barrio Ruta 3 Sur. Se presentó en Provincia, y de hecho al no hacerse efectivo nosotros lo teníamos casi archivado. Ahora, con estos 30.105.000 pesos, no tenemos más que desempolvar aquel proyecto para terminar en una tercera etapa lo que ya tenemos iniciado en ese barrio, porque estamos avanzando con cordón cuneta desde la ruta 3 y San Martín hacia el lado del arroyo. De manera que con una parte de los fondos hicimos la primera etapa, tenemos prevista una segunda y ahora este dinero nos viene perfecto para ejecutar una tercera. Estimamos que vendrá un anticipo, llamaremos a licitación y después se irá certificando la ejecución para recibir más fondos”, describió el intendente.

“Nos prometieron compensar la merma en la llegada de vacunas”

Por otra parte, el jefe comunal aseguró que hay preocupación por el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus. Y en este sentido advirtió que “por supuesto es fundamental que todos tomemos conciencia de que hay que cuidarse a fondo. Hay consenso entre las autoridades en que otra cuarentena estricta y larga sería terrible, porque hace un daño económico y psicológico tremendos; pero todo dependerá de cómo nos cuidemos cada uno de nosotros. Si no queremos restricciones, tenemos que respetar las medidas sanitarias, porque no hay otra solución, de lo contrario se colapsará el sistema de salud. Es lo que ya hemos dicho tantas veces el año pasado”.

Sánchez dijo, asimismo, haberse comunicado ayer con el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, por la llegada de vacunas a Tres Arroyos. “Aquí se había producido una merma, y se comprometieron las autoridades provinciales a compensarla con una mayor cantidad de vacunas con estos envíos que están llegando ahora. Pero la gente se tiene que anotar, esto es fundamental: hay quienes todavía, a pesar de la difusión que se hace, todavía no saben que tienen que inscribirse para ser vacunados. Lo pueden hacer en el Polideportivo, el Hospital y el Palacio Municipal”, advirtió.

Volver