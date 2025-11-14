Programan actividades por la Semana del Emprendedor

Desde la dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo del Municipio se ha conformado una agenda de eventos para adherir a la Semana del Emprendedor, que comenzará el lunes próximo.

El titular del área, Mauro Daddario dijo que “se han programado una serie de actividades para consolidar el trabajo que se viene haciendo al sector de emprendedores, comerciantes y quienes realicen tareas similares en la comunidad, desde el 17 al 24 que es feriado, representando a estos sectores que están en el entramado productivo”.

Juan Moizzi, desde la Oficina de Empleo dio a conocer lo programado y explicó que “la semana se iniciará con una capacitación en la localidad de Orense, el lunes 17 a las 14:00, y el martes 18 a las 17:30 se hará un evento en La Estación con cinco paneles sobre los tramos a recorrer que tienen que atravesar los emprendedores, hasta que concreten su comercio; el miércoles 19 a las 10:00 habrá una charla en la Oficina de Empleo a cargo de Héctor Somovilla de Correo Argentino sobre logística, el jueves 20, una charla con el Banco Provincia sobre microcréditos y plataformas de compras que están promocionando, y se cerrará la semana el domingo y el lunes se hará la edición de la Feria del Parque en este caso en dos días, en el Parque Cabañas”.

La palabra de las emprendedoras

Agustina Larrea dijo que en La Estación el martes contarán sus experiencias en el camino emprendedor; Claudia Pereyra en tanto dijo que “desde febrero de este año iniciamos un puesto de venta fija en el Parque Cabañas para que todos aquellos emprendedores puedan ofrecer sus productos, y Gabriela Retamar amplió sobre el tema, refiriéndose a los distintos artistas que también ofrecen sus productos en ese ámbito. Invitamos a quienes puedan acompañarnos si no tienen los cierres anuales, a participar”.

Emiliano Sofía, director de Estrategia Productiva, finalmente dijo que “el acompañamiento institucional se puede brindar a estas experiencias de vida de los emprendedores, también del Banco o el Correo para poder generar estos círculos virtuosos para obtener un buen desarrollo”.

