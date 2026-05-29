Programan actos por el Día del Bombero Voluntario

29 mayo, 2026 0

Desde el Cuartel de Bomberos de Tres Arroyos se dio a conocer la programación con motivo del Día del Bombero Voluntario, el martes 2 de junio.

A las 8:30 hs se izará la Bandera Nacional en el acceso a la entidad por calle Domingo Vázquez en formación y luego se inaugurará el museo institucional “Subcomandante Roberto Rodríguez”.

A las 9:00 se servirá el tradicional desayuno y seguidamente se hará la caravana hasta la Plaza Pellegrini donde se depositará una ofrenda floral en el Monumento al Bombero.

Posteriormente, la comitiva se trasladará al Cementerio Municipal para colocar otra ofrenda en el Osario en memoria de bomberos, socios y miembror de la Comisión Directiva fallecidos.

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