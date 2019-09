Prohibieron la venta de un medicamento con salbutamol y algunos alimentos en escabeche

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización y distribución en Argentina del medicamento Salbutral y la venta en el país de un chivito, carpincho, ciervo, jabalí y una vizcacha en escabeche deshuesados de la marca El Sauce, según se informó este miércoles en el Boletín Oficial.



Salbutral

La prohibición se produjo luego de que se detectara un lote de Salbutral (salbutamol 100 mcg/dosis, aerosol 250 dosis, L 1157, F02/19, V02/21) que no coincide con el lote que el Laboratorio Pablo Cassará SRL elaboró el medicamento.

El responsable de la firma aclaró que el laboratorio elaboró el lote con fecha de fabricación 3/19 y vencimiento 2/22, mientras que la unidad bajo sospecha posee fecha de fabricación 2/19 y vencimiento 2/21, por lo que los datos consignados en la unidad sospechada no son los datos asignados por el laboratorio.

El producto fue acondicionado por su titular de registro en la presentación “Salbutral+ Aeromed mini” y el lote fue distribuido exclusivamente con la leyenda “Ministerio de Salud y Desarrollo Social Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia, distribución gratuita prohibida su venta”.

"No pueden existir unidades acondicionadas como 'Salbutral' en envase secundario lote 1157, disponibles en el mercado", indicó. "Por otra parte, la codificación de lote y vencimiento que se observa sobre la etiqueta (envase primario, bidón) difiere en cuanto a tamaño respecto de la codificación original impresa por el laboratorio, siendo en el caso de la unidad dubitada de mayor tamaño que la codificación original", señaló.

A su vez, el director técnico afirmó que el tipo de codificación (sello de tinta color negro), que se observa tanto en la etiqueta del bidón como en el estuche secundario del medicamento bajo estudio, no se corresponde con las tecnologías que utiliza el laboratorio para codificar sus productos.

Por lo tanto, el director técnico "concluyó que la unidad no fue elaborada por la firma que representa y que se trata de un medicamento falsificado".

Anmat indicó que "toda vez que se trata de un producto respecto del cual se desconoce el efectivo origen, condiciones de elaboración y contenido, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (Degmps) considera que el mismo resulta peligroso para la salud de los pacientes, no pudiendo garantizarse su calidad, seguridad y eficacia".

Finalmente, la Degmps sugirió, "a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado y toda vez que se trata de un producto falsificado" prohibir el uso, comercialización y distribución de ese lote en el país, lo que Anmat resolvió.

Alimentos

Por otra parte, el organismo nacional prohibió la comercialización de varios alimentos marca El Sauce (RPE 05000235), elaborado y fraccionado por el establecimiento El Sauce (Corrientes), como también todo producto del RPE 05000235.

Los productos prohibidos son un chivito en escabeche deshuesado (RPPA 050008853), carpincho en escabeche deshuesado (RPPA 050008852); un ciervo en escabeche deshuesado (RPPA 050008856); un jabalí en escabeche deshuesado (RPPA 050008855) y una vizcacha en escabeche deshuesado (RPPA 050008854).

"Los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del decreto 2126/71 y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del CAA (Código Alimentario Argentino), por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto, estar falsamente rotulados y ser, en consecuencia, ilegales", explicó Anmat.