Promoción: Villa del Parque y San Martín piden jugar un cuarto partido

12 diciembre, 2023

Los clubes que protagonizan la Promoción de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol, Villa del Parque y San Martín de Adolfo Gonzales Chaves, se pusieron de acuerdo y elevaron una nota, a través de sus presidentes, solicitando poder disputar un cuarto partido tras la suspensión por incidentes del tercer encuentro.

Si bien reconocen que los jugadores estuvieron mal al agredir, fundamentan que tiene que prevalecer el espíritu deportivo y todo se debe definir adentro de la cancha.

En la reunión celebrada en la noche de este martes en la sede de la Liga, se decidió, por una cuestión reglamentaria, aguardar hasta el jueves, día en que vence el plazo de apelación al fallo del Tribunal de Penas que resolvió darles por perdido el partido a ambos por 1 a 0.

Como las instituciones ya se pusieron de acuerdo, se entiende que ninguna apelará. En consecuencia, este viernes habría una reunión extraordinaria de la Mesa de Primera para determinar si se acepta o no el pedido.

Barra se retira de la competencia

Juan E. Barra presentó una nota donde indica que no jugará el año que viene. Al retirarse de la competencia será desafiliado. Tampoco puede jugar en femenino.

Ultimátum para la ACDC

Por otra parte, se le dio un ultimátum a la ACDC para que abone la deuda y la afiliación que vencía este lunes. Tiene plazo hasta las 21 de este miércoles. Como ya tuvo cuatro prórrogas y no cumplió, si no paga no podrá jugar en 2024.

