Promotores de Salud de Tres Arroyos en el 12º Encuentro Nacional de Salud

15 noviembre, 2025 0

El equipo de Promotores de Salud Comunitaria de Tres Arroyos formó parte del 12° Encuentro Nacional de Salud, realizado en la ciudad de Olavarría, donde compartieron sus experiencias en el marco de la tradicional Feria Sanitaria.

Durante la jornada, los promotores expusieron su trabajo en situaciones de emergencia y catástrofes ambientales, relatando las acciones solidarias, humanitarias y sanitarias que llevaron adelante tanto durante la pandemia como, más recientemente, en la ciudad de Bahía Blanca, tras la inundación que afectó a miles de familias.

Allí colaboraron en tareas de primeros auxilios, curaciones, acompañamiento comunitario, relevamientos sanitarios y contención emocional en los primeros días, hasta que los equipos locales lograron recomponer su funcionamiento pleno.

La participación se dio bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos la salud mental”, una consigna que atravesó cada intercambio. Para los promotores, este mensaje resume la esencia del trabajo comunitario: reconocer que todos podemos ser alcanzados por la adversidad y, desde ese reconocimiento, construir redes de cuidado, escucha y acompañamiento mutuo.

En este sentido, destacaron que el rol de los promotores de salud no se limita a la asistencia técnica, sino que implica estar presentes, sostener la palabra, contener el miedo y fortalecer los lazos comunitarios en los momentos más difíciles. “Defender la salud mental es defender la dignidad, la cercanía y la esperanza de las comunidades”, expresaron.

La participación en el Encuentro reafirma el compromiso del equipo de promotores de Tres Arroyos con una salud comunitaria más humana, solidaria y organizada, donde cada experiencia compartida se transforma en aprendizaje colectivo.



