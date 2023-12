Pronostican lluvias para las próximas horas en Tres Arroyos

19 diciembre, 2023

La Municipalidad de Tres Arroyos comunicó que se esperan lluvias moderadas desde la noche de este martes hasta horas de la tarde del miércoles.

Se prevén valores de precipitación acumulada menores a 20 mm de forma generalizada, con la posibilidad de alcanzar los 40 mm de forma puntual.

Cabe destacar que estos valores de precipitación se alcanzarían de manera paulatina a lo largo de todo el evento y no se espera la generación de tormentas fuertes que puedan dejar abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo. Además, no se aguarda la presencia de ráfagas fuertes, ni caída de granizo.

La actividad eléctrica en todo el evento será mínima y despreciable puesto que se trata de lluvias y no de tormentas, según la información brindada por la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al reporte, las condiciones mejorarán de manera definitiva hacia el final de la tarde del miércoles, entre las 15 y 17 horas.

