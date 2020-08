Propietaria de vivienda incendiada: “Para mí fue intencional. Me quedé sin nada” (Video)

La propietaria de la vivienda incendiada esta madrugada en Godoy Cruz 345 y que sufriera pérdidas totales, aseguró que sospecha que se trate de un hecho intencional. Me quedé sin nada”, indicó.



Viviana Arance, relató a LU 24 que “el perro quedó adentro de la pieza. Yo me quedé a dormir en la casa de una amiga con los nenes y afortunadamente no estábamos acá, porque si no, no sé lo que nos hubiera pasado”.

Advirtió además: “Para mí fue intencional. Me llamaron que estaba la casa prendida fuego y que estaban los bomberos”, aseveró.

Indicó que quienes deseen colaborar con ella, pueden ubicarla en Sargento Cabral 1750 o comunicarse al 2983- 575613.

“Me quedé sin nada. Sin cama, sin ropa, sin casa; sin nada. Vivo con mis 3 hijos, una amiga y su bebe y nos quedamos con lo puesto ahora”, relató.

