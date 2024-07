Proponen sistema de SOS Rural en Coronel Dorrego identificando los campos

16 julio, 2024 0

El Concejo Deliberante de Coronel Dorrego analiza en comisiones un proyecto que tiene por objetivo atender la «necesidad de tener una mejor identificación de los establecimientos rurales del distrito que sirva para agilizar el acceso a los mismos y mejorar las condiciones de seguridad».

La iniciativa fue presentada por el bloque de Unión por la Patria y explicada por el edil Gustavo Brusa.

«Es necesario mejorar la capacidad de respuesta en los llamados o alertas de emergencia, sea esta una patrulla policial, una dotación de bomberos, una unidad de emergencias médicas, Defensa Civil o cualquier otra asistencia. Es valioso contar con una geolocalización de los campos de manera exacta, del mismo modo, y en el mismo sentido, en que los inmuebles del ejido urbano cuentan con una numeración, que da certeza y referencia sobre un domicilio», añadió en publicación de “La Dorrego”.

Para Brusa, la implementación de este mecanismo otorga a los productores y trabajadores que habitan en los diferentes establecimientos una mayor seguridad.

«Permite no solo afianzar el vínculo con las personas que habitan el medio rural, sino que también en la entrevista mano a mano se puede tomar conocimiento de las diferentes problemáticas e inquietudes que se puedan plantear generando un ida y vuelta dinámico e interactivo, logrando también un vademecum completo del medio rural», destaca uno de los considerandos.

Luego, mencionó que tomando en consideración las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público mencionadas en los artículos 1970 y 1971 del Código Civil y Comercial de la Nación, se dispone este tipo de restricciones al dominio, las que deben ser respetadas por el propietario, en pos de una mejor respuesta en las situaciones de emergencia.

En definitiva, el concejal insistió en la necesidad de crear un sistema de identificación de tranqueras bajo la denominación “S.O.S Rural”.

Los artículos del proyecto

ARTICULO 1º: Créase el Sistema de Identificación de Tranqueras bajo la denominación “SOS Rural”, la cual se aplicará en la zona rural del partido de Coronel Dorrego, comprendiendo los Cuarteles que lo componen, como así también en zona complementaria cuyas calles no tengan nombre asignado.

ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo colocará una chapa identificatoria en cada tranquera con acceso a los establecimientos rurales, y será georeferenciada, es decir registrará la coordenada en dispositivos con Sistema de Posicionamiento Global “GPS”, el cual se asociará con el número de chapa amurada a la tranquera o poste que la sujete. Las únicas chapas identificatorias válidas serán las provistas por la Municipalidad de Coronel Dorrego.

ARTICULO 3º: La chapa identificatoria se compone de un primer número que identifica el cuartel al cual pertenece y los siguientes al número asignado al establecimiento rural y/o tranquera georeferenciada.

ARTICULO 4º: El propietario del establecimiento, tanto así como personas ajenas al mismo no podrán romper, dañar, tachar o remover la chapa identificatoria. Siendo el nombrado en primer término quien deberá a su costo solicitar, a la Municipalidad, la reposición de la chapa.

ARTICULO 5º: Los datos recabados en el Sistema de Identificación de Tranqueras “SOS Rural”, serán administrados por la Municipalidad de Coronel Dorrego, y tendrán acceso a los mismos las distintas reparticiones del Estado Provincial, Nacional, o las entidades rurales que lo requieran por nota debidamente fundada.

La Municipalidad de Coronel Dorregorecolectará la información que se desprenda de los censos y encuestas que se realicen en el marco del “S.O.S Rural”, cuyos datos serán utilizados de manera reservada y no podrán ser difundidos.

ARTICULO 6º: Autorícese al Departamento Ejecutivo a disponer por vía reglamentaria aquellas cuestiones que hagan a una mejor operatividad de la presente.

Volver