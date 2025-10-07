Proponen topes salariales para intendentes y concejales

7 octubre, 2025 0

Un proyecto ingresado en la Legislatura propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para establecer topes salariales a los intendentes y concejales. La iniciativa busca además que los jefes comunales rindan sus gastos de representación.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados tiene como objetivo central regular las dietas de los concejales y los sueldos de los intendentes, cuando en la actualidad la Ley Orgánica Municipal permite que cada municipio determine el salario de sus autoridades locales decretando que “El Intendente gozará del sueldo que le asigne el Presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) sueldos mínimos”, mientras que “En todos los casos los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas. El sueldo del Intendente y la partida que se asigne para gastos de representación no podrán ser unificados”.

Según la fundamentación presentada por los legisladores, existen intendentes que perciben salarios superiores a los del propio gobernador de la Provincia o a los del presidente de la Nación, un desajuste que el autor del proyecto considera “incoherente e insostenible”.

La modificación del artículo 92 establece una nueva escala de dieta mensual para los concejales, basada en el sueldo mínimo del personal administrativo municipal.

El texto determina que los concejos deliberantes podrán fijar la dieta hasta un máximo que varía entre 2,5 y 5 sueldos mínimos, según la cantidad de concejales de cada distrito.

Además, se fija un límite máximo equivalente al salario de un legislador bonaerense. Es decir, ningún edil podrá ganar más que un diputado o senador provincial.

El sueldo del jefe comunal, según la propuesta, no podrá ser inferior a diez sueldos mínimos ni superior al monto que percibe el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, se autoriza a los municipios a prever una partida para gastos de representación, aunque con una condición: no podrá unificarse con el sueldo del intendente y deberá contar con rendición de cuentas.

Volver