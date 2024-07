Proponen vuelos Tres Arroyos, Necochea , San Fernando valdría $150.000 ida y vuelta

Un empresario y piloto radicado en Tigre reveló en una cena de empresarios de Necochea y Queqeuén que se intentará unir San Fernando con Tres Arroyos, Necochea y Quequén con una línea aérea que le es propia. La relación ómnibus / avión en materia de pasajes llegó a ser 10 a uno. Ahora es 3 a uno.

Se supo que tras reuniones reservadas con el Intendente, otras autoridades municipales y empresarios con la Cámara Económica a la cabeza, vienen aceitando el proceso.

Alejandro Toftum, piloto comercial y empresario, manifestó su interés en cubrir vuelos regulares entre Buenos Aires, Necochea y Tres Arroyos. Lo hizo en la cena mensual de la Cámara Industrial, Producción y Servicios Puerto Quequén (Caproq).

Toftum, oriundo de Necochea y radicado en Tigre, integra la compañía aérea Aviadores del Sur, que opera desde el aeropuerto de San Fernando, al tiempo que vende aviones. además de ser piloto de Aerolíneas Argentinas.

La propuesta, precisó, está “basada en la idea de que hoy en día el estado de las rutas y el tiempo que demanda viajar a Buenos Aires, hacen que haya un nicho de posibilidades para la venta de pasajes a Necochea y Tres Arroyos”.

Los vuelos los haría la empresa Aviadores del Sur, de manera “netamente privada, sin aportes del Estado de ningún tipo, bajo las normas de operaciones de taxi aéreo, que son básicamente vuelos no regulares, pero pueden tener regularidad igualmente, aunque legalmente tengan sus diferencias”, explicó Toftum.

El piloto y empresario, que comenzó a volar en el Aero Club Necochea y estuvo radicado cinco años en Estados Unidos, precisó que no se emitirían tickets, sino facturas por los vuelos.

También manifestó hacer mantenido contactos con autoridades políticas de Necochea y Tres Arroyos, como así también con el sector empresario. “Han visto con muy buenos ojos la idea de traer aviones de nuevo acá, porque el contacto con Buenos Aires es muy necesario, como también sucede en Mar del Plata”, deslizó.

OFERTA Y DEMANDA

A criterio de Toftum, los frustrados intentos de mantener vuelos entre Necochea y Buenos Aires no sólo han tenido su origen en que no hubo demanda suficiente, sino que “hay otras razones detrás de esto”. Y recalcó que “la demanda se puede generar en la medida que los servicios son buenos. Es muy difícil esto en ciudades mucho más chicas, a diferencia de lo que ocurre en Mar del Plata, Córdoba o Mendoza, ya que la cantidad de gente es mucho menor. Lo que pretenden las empresas es cubrir todos los asientos y cuando ello no ocurre, el negocio deja de funcionar para la empresa aérea. Por eso, normalmente, terminan por elegir destinos más rentables, como las cabezas de provincias”.

De concretarse la propuesta, se utilizarían aviones con capacidad para 19 pasajeros. “Si las dos ciudades (Necochea y Tres Arroyos) pueden juntarse e interesarse van a poder financiar esta actividad durante un par de meses, hasta que la comunidad la acepte y empiece a usarla. Pero necesitamos un apoyo y un financiamiento privado para poder lograrlo”, afirmó el empresario.

Toftum elogió la pista de aterrizaje de 1500 metros de asfalto que tiene el aeródromo local, señalando que “es un lujo que la mayoría de las ciudades pequeñas de la Argentina no tienen”. En cuanto a Tres Arroyos, señaló que tiene una pista similar, además de contar con un Parque Industrial con 60 empresas.

Puso acento en el mal estado de las rutas del país Y expresó: “Si lo medimos en seguridad, no tiene precio volar. Hoy en día en las rutas argentinas están muriendo trágicamente 20 personas todos los días y en los aviones en estos últimos cinco años no llegamos a siete. Si miramos los números de manera fría, la estadística es clara”.

Su empresa traslada desde Buenos Aires al interior del país a personas que llegan a la Argentina para la caza de animales.

Respecto del valor de los pasajes aéreos, comparados con los de transporte terrestre, indicó que históricamente la relación eran 10 a 1 y que en la actualidad viajar en avión cuesta tres veces más que en micro. “Todavía sigue habiendo una brecha importante. Pero, como piloto y vendedor de seguridad aeronáutica, tengo que insistir que lo que es imposible de calcular y medir es la seguridad del vuelo. ¿Cómo medimos en dinero cuando tenemos un accidente en la ruta? Eso es imposible. Eso es lo que debe importar”.

