Propuesta de la Cámara Económica para que comerciantes puedan abrir durante la cuarentena

16 abril, 2020 Leido: 549

En la jornada de hoy, se concretó una importante reunión en la Cámara Económica de nuestra ciudad, impulsada por un grupo de comerciantes autoconvocados, debido a los problemas económicos que ha generado la cuarentena en los comerciantes locales que han tenido que cerrar las puertas de sus emprendimientos. En la misma se hizo foco en la propuesta que se hizo llegar al Municipio para que los comercios puedan abrir tomando los recaudos necesarios.

El intendente elevó la propuesta a la Provincia de Buenos Aires acompañando a otros 59 municipios.



“Hace dos semanas aproximadamente se realizó la primera reunión y nos consultaron a ver como estaba trabajando la Cámara Económica en este sentido. La Cámara ha hecho una propuesta al Municipio con la participación de estos comerciantes”, dijo el presidente de la Cámara Económica, Augusto de Benedetto, en diálogo con LU 24.

El presidente de CETA dejó en claro que son alrededor de 150 personas las que están en el grupo: “la Cámara defiende al comercio, la industria y los servicios. Había más de 200 comerciantes viendo la reunión en vivo, se seleccionaron distintos rubros y hubo 50 representantes de distintos rubros”.

“Se le tomó la temperatura a cada uno que ingresó, todos usaron barbijos y se mantuvo la distancia, se tomaron las medidas de seguridad correspondientes”, indicó.

La propuesta

De Benedetto se refirió a la propuesta realizada diciendo que “es para que abran algunos comercios de alguna manera, que el comerciante atienda por turnos. Ninguna persona se quiere enfermar, pero el sector está muy angustiado, hace exactamente 30 días que no se factura y no se tienen ingresos”

“El sector la está pasando mal, todavía el gobierno no ha respondido a la ayuda financiera. Es un estado desesperante el del comercio, el intendente se ha mostrado muy preocupado también”, destacó.

“Esto es día a día, minuto a minuto, mientras esté controlado el foco de contagios y se tomen los recaudos posibles, los comerciantes quieren atender. Si la respuesta a la propuesta es negativa cada uno de los comerciantes va a tomar medidas de manera independiente”, sostuvo.

Asimismo, De Benedetto destacó la predisposición de Alejandro Barragán, gerente general de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, quien propuso que se canalicen todos los reclamos en CELTA.

