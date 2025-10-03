Propuesta de Trump: Hamas aceptó liberar a todos los rehenes

3 octubre, 2025 0

Hamas aceptó liberar a todos los rehenes “vivos o muertos” que capturaron el 7 de octubre de 2023. La organización islamista le da luz verde de esta manera a una parte de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que les había dado hasta este domingo para llegar a una decisión.

Según expresó Hamas en un comunicado, liberará a los rehenes “según el intercambio propuesto por el presidente Trump, siempre y cuando las condiciones necesarias para el intercambio estén aseguradas”.

Sin embargo, la organización terrorista sostuvo que “los otros puntos incluidos en la propuesta del presidente Trump que tienen que ver con el futuro de la Franja de Gaza y el derecho legítimo del pueblo palestino” están atados a una posición nacional y a resoluciones y leyes internacionales.

Esto, agregaron, será discutido en una “mesa de trabajo palestina unificada en la que Hamas participará y colaborará responsablemente”.

La propuesta de Trump

La propuesta prevé un alto el fuego inmediato en Gaza, la retirada progresiva del Ejército israelí, la liberación total de los rehenes en menos de 72 horas desde que se anuncie el acuerdo, a cambio de la liberación de centenares de presos palestinos y el envío de ayuda humanitaria a los gazatíes a través de las Naciones Unidas. También contempla el desarme total de Hamas, que quedaría excluido de la gobernanza de la Franja, y el establecimiento de un gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos y expertos internacionales supervisado por la “Junta de la Paz”.

El plan presentado por Trump prevé una autoridad de transición dirigida por el propio Trump, en la que estará acompañado entre otros por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Además ofrece una inmunidad e indulto para los líderes y miembros de Hamas, y plantea una vía para la solución de dos Estados respaldada por los países árabes e islámicos, junto la gran mayoría de los miembros de

