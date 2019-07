Propuesta polémica: El bloque de Todos pide que no se suspendan las sesiones del Concejo hasta las PASO

Tras recibir una sugerencia en tal sentido por parte del presidente del Concejo Deliberante, Enrique Groenenberg (Juntos por el Cambio), la presidenta de la bancada de Todos, Tatiana Lescano, y el concejal Martín Garrido aseguraron que es inaceptable que se suspendan las sesiones del Deliberativo hasta las Primarias. “Es inoportuno sobre todo pensando en que gran parte de la población cuestiona la imagen del político, y es el momento de demostrar que uno trabaja de cara a la gente. Por eso desde muy temprano, ediles de este bloque están atendiendo las necesidades de los vecinos en materia de luz, gas, salud, entre otras, casi en soledad. Pero para eso nos pagan y para eso nos eligieron”, señaló la titular del bloque, que adelantó que “de cristalizarse este supuesto acuerdo no lo vamos a estar apoyando”.

“Ayer, el presidente del Concejo se comunicó con nosotros para hacernos esta propuesta, que supuestamente habría consensuado con el Movimiento Vecinal, de suspender las sesiones hasta las PASO (N. de la R: son dos, el jueves 18 de julio y el 1º de agosto) en función de las necesidades de algunos concejales de participar de las actividades propias de la campaña. Pero nos parece un despropósito cerrar las puertas del Concejo cuando se llenan la boca diciendo que es el templo de la democracia de Tres Arroyos”, fustigó Lescano.

Martín Garrido coincidió con lo expresado por su par, y advirtió que “en la última sesión hubo concejales que se jactaron de ser la voz de los vecinos, pero parece que justamente en campaña no están dispuestos a escucharlos y proponen cerrar el Concejo. Nos parece una determinación absurda, quizá a algunos no les cambia nada cerrarlo porque vienen de visita, pero nosotros no estamos de acuerdo”.