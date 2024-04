Protagonistas. Escribe: Omar Eduardo Alonso

2 abril, 2024

El mundo ha estado y está poblado por tresarroyenses notables en distintas actividades de variado tipo. Este espacio procurará recordar a variosde ellos.

Hoy: Silvina Jensen

Cursó sus estudios primarios en la escuela número 16 y se recibió de bachiller en el Colegio Nacional, tras lo cual emprendió su etapa universitaria en la ciudad de Bahía Blanca.

En 1990 y 1991 se recibía de profesora y licenciada en Historia, respectivamente.

Aún antes de completar su carrera comenzó a trabajar en la Universidad Nacional del Sur en el área de Historia de la historiografía y Metodología de la investigación histórica.

Silvina nació en Tres Arroyos en 1966, pero se radicaría en Bahía Blanca desde donde se proyectó a otros lugares del mundo.

Como becaria consolidó su vínculo con España y en 1997 obtuvo un magister en la Universidad de Barcelona donde además recibió un doctorado en Historia.

Fue reconocido su trabajo realizado respecto a los exiliados argentinos en España a partir de la dictadura surgida en 1976.

Cumplió tareas profesionales en Sudáfrica y Filipinas, e integró un grupo interdisciplinario de investigación sobre democracia y autoritarismo como consecuencia de una beca asignada en 1999 propiciada en Nueva York.

De la misma manera un trabajo con la Universidad de Madison, en Estados Unidos, en relación con América Latina y también se integró a procesos de investigación de la Universidad de Salamanca.

En su trayectoria se cuentan publicaciones, seminarios y participación de encuentros específicos consolidando una vocación que definía de la siguiente manera:

“Me encanta investigar, pero también me gusta mucho la docencia. No me arrepiento de haber elegido esta carreraa pesar que es muy sacrificada porque se gana poco y hay que hacer muchos trabajos para poder sobrevivir. Pero lo tenía muy claro, la historia siempre me gustó”.

