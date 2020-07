Protocolo de sanidad del Aeródromo Tres Arroyos

28 julio, 2020 Leido: 116

El Aeródromo de Tres Arroyos difunde un protocolo sanitario para reducir al máximo el riego de contagio del virus COVID-19 durante la permanencia de alumnos, pilotos, personal o cualquier otra persona autorizada en sus instalaciones.



Protocolo para personal que arriba al aeródromo por vuelo exceptuado

Independientemente a que el distanciamiento interpersonal sea de dos metros, es obligatorio el uso de tapaboca por todas las personas y protección aislante para reducir el riesgo durante toda la operación.

1. Todo tripulante de la aeronave deberá completar una declaración jurada, si ha padecido síntomas atribuibles a Covid-19. Además, declara que acepta y cumple el protocolo del aeródromo tres arroyos.

2. Toda operación con la correspondiente autorización de vuelo exceptuado, pero en el caso que el avión, tripulantes y pasajeros no tengan residencia en el aeródromo local deberán limitarse a circular dentro del aeródromo estrictamente en el área aerostación y solamente podrá salir de la aerostación el tripulante que va a realizar tareas esenciales enmarcada dentro del DNU 297/2020.

3. Toda persona o tripulante que realiza un vuelo enmarcado por excepciones deberá tener una correcta higiene personal como también de la aeronave.

Protocolo para personal que realice actividades de entrenamiento de vuelo dentro del aeródromo como instituciones, escuela de vuelo y privados

1. Todo tripulante de la aeronave deberá completar una declaración jurada (ver adjunta), si ha padecido síntomas atribuibles a Covid-19. Además, declara que acepta y cumple el protocolo del Aeródromo Tres Arroyos.

2. Independientemente a que el distanciamiento interpersonal sea de dos metros, es obligatorio el uso de tapaboca por todas las personas y protección aislante para reducir el riesgo durante toda la operación.

3. Antes de dirigirse a la aeronave y posterior walk-around y luego de finalizado el vuelo, todos los ocupantes deberán lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con alcohol en gel.

4. Higienizar correctamente la cabina de vuelo antes del vuelo y después del mismo con spray – rociador lysoform o toallas desinfectaste butacas, headset, comando y perillas, etc. En su defecto alcohol 76% provista por el piloto.

Procedimiento de limpieza:

Limpie todas las superficies (Rociar butucas, cinturones de seguridad, alfombras) eliminando la contaminación visible si está presente y utilizando limpiadores adecuados a base de cloruro de benzalconio.

Todos los productos deben usarse de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta (método de aplicación y tiempo de contacto).

Deseche adecuadamente en los cestos indicados cualquier artículo que no pueda limpiarse.

Podrá usarse guantes desechables, durante la limpieza de la aeronave, debe lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Volver