Provincia busca concientizar a conductores de vehículos en operativos preventivos de tránsito

Este jueves llega a Tres Arroyos para supervisar en Tres Arroyos operativos de prevención y concientización en el marco del Operativo Sol 2020, el director bonaerense de Control y Fiscalización de Seguridad Vial, Licenciado Oscar Astoreca.

Al respecto y para consultar sobre la programación y desarrollo de los eventos mencionados, LU24 entrevistó al Subsecretario de Transporte de la Provincia Alejo Supply, quien afirmó que “lo que se está realizando son controles de concientización en el área de Seguridad Vial: Habrá controles de documentación, de alcoholemia, y en lo que respecta a los motociclistas, si tienen colocado el casco quienes circulan en la vía pública.”

Supply anticipó que “se entregarán hoy y mañana de cascos para los motociclistas. Éste es el perfil que estamos buscando reconstruir un área desmantelada que pueda llegar a todas las localidades bonaerenses en el transcurso del año”, expresó.

Descartó que estas acciones busquen un fin recaudatorio, al mencionar que “ése no es el perfil que buscamos, nosotros buscamos que se concientice; sabemos que no es un tema que se solucione de un día para el otro. Es un hecho cultural, cuando la gente lleva el casco en el codo, es un hecho cultural, no es el faltante del instrumento; creemos que hay que concientizar, constantemente, más que nada a los chicos, y vamos a avanzar en ese camino a lo largo del año, pero en este momento en el contexto de la asunción queríamos salir rápidamente hacia la costa teniendo en cuenta la conflictividad que hay. Se buscará coordinar trabajo con los inspectores de tránsito para que queden coordinados para después del Operativo Sol”.

Consultado asimismo sobre la situación del transporte público en la Provincia, Alejo Supply indicó que “la situación, en líneas generales, es bastante negativa por el aumento de los costos; los subsidios se han tenido que elevar, y más que nada han pasado a la órbita de la Provincia, cuando se hizo el acuerdo con el FMI de parte del gobierno de Macri”.

“Escondieron el déficit de la Provincia, le mandaron una deuda enorme, que hoy sabemos todos que no se puede afrontar fácilmente, por lo que estamos dialogando con Nación para que se haga cargo de esta situación, no solamente en el interior sino en el AMBA que es el lugar màs conflictivo”, relató.

Respecto del funcionario que visitará la ciudad, dijo que “el licenciado Ascoreta es el director del área, un hombre muy formado que viene del área de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, creo es un excelente profesional para esta función”.

