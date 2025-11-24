Provincia: Diputados comienza este martes el tratamiento del Presupuesto

24 noviembre, 2025 0

La Cámara de Diputados bonaerense convocó a la Comisión de Presupuesto e Impuestos para el martes a las 14:00 en la Legislatura a fin de tratar los tres proyectos de Presupuesto, la norma fiscal y el financiamiento que envió el gobernador Axel Kicillof.

Las propuestas del oficialismo tomaron estado parlamentario ayer durante la sesión en la Cámara baja y, tras ese paso, el cronograma seguirá el martes próximo, cuando se prevé que comiencen las reuniones en comisión.

Más allá del trámite legislativo, la discusión de fondo por esas iniciativas claves para Kicillof se dará por fuera del esquema formal, en las negociaciones políticas entre los distintos bloques y los intendentes.

El proyecto, que fue presentado por el oficialismo como un “de defensa” frente al ajuste del gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

Además, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Desde el oficialismo confiaron a la Agencia Noticias Argentinas que tienen previsto obtener el acompañamiento necesario del resto de los bloques.

Desde la oposición anticiparon reparos en torno al esquema de financiamiento previsto en el paquete de leyes, al considerar que el Fondo de Fortalecimiento Municipal depende del endeudamiento externo y no garantiza una distribución equitativa entre los distritos.

También señalaron que el oficialismo deberá construir consensos amplios para lograr la aprobación, dado que el endeudamiento requiere mayoría especial en ambas cámaras.

A pesar de que algunos espacios mantienen una postura dialoguista, advierten que la negociación no será sencilla y que el debate podría extenderse hasta fin de este mes, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Volver