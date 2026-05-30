Provincia entregó medicamentos para el Centro de Salud Municipal

30 mayo, 2026 90

Desde el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres Arroyos, se recibió una partida correspondiente al programa Medicamentos Bonaerenses.

En esta oportunidad llegaron 27.200 comprimidos, con 255 frascos de jarabes y aerosoles, destinados a fortalecer la atención de personas sin obra social o con cobertura pública exclusiva.

Esta iniciativa surge como respuesta a la reducción y discontinuidad de programas nacionales de asistencia farmacológica, como Remediar, que durante años permitió el acceso gratuito a medicamentos para miles de argentinos. Frente a esta situación, la Provincia impulsó una estrategia destinada a compensar parte de estas prestaciones y asegurar la continuidad de tratamientos fundamentales para la comunidad.

El programa cuenta con un vademécum de 74 medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, incluyendo patologías cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones e hipercolesterolemia, entre otras.

Asimismo, incorpora prestaciones específicas para personas con diabetes y epilepsia, mediante distintos programas con el fin de garantizar el acceso a tratamientos indispensables para quienes conviven con estas enfermedades.

Desde el Centro Municipal de Salud y la Municipalidad de Tres Arroyos trabajan en conjunto con la Provincia para acercar estos medicamentos a quienes los necesitan, entendiendo que el acceso a la salud y tratamientos médicos constituyen un derecho fundamental.

En un contexto donde muchas herramientas nacionales han sido reducidas o eliminadas, el esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio permite sostener y fortalecer la atención sanitaria, brindando respuestas concretas a los vecinos más vulnerables y garantizando la continuidad de tratamientos esenciales.

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