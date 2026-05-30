Provincia entregó medicamentos para el Centro de Salud Municipal
Desde el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tres Arroyos, se recibió una partida correspondiente al programa Medicamentos Bonaerenses.
En esta oportunidad llegaron 27.200 comprimidos, con 255 frascos de jarabes y aerosoles, destinados a fortalecer la atención de personas sin obra social o con cobertura pública exclusiva.
Esta iniciativa surge como respuesta a la reducción y discontinuidad de programas nacionales de asistencia farmacológica, como Remediar, que durante años permitió el acceso gratuito a medicamentos para miles de argentinos. Frente a esta situación, la Provincia impulsó una estrategia destinada a compensar parte de estas prestaciones y asegurar la continuidad de tratamientos fundamentales para la comunidad.
El programa cuenta con un vademécum de 74 medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades agudas y crónicas, incluyendo patologías cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones e hipercolesterolemia, entre otras.
Asimismo, incorpora prestaciones específicas para personas con diabetes y epilepsia, mediante distintos programas con el fin de garantizar el acceso a tratamientos indispensables para quienes conviven con estas enfermedades.
Desde el Centro Municipal de Salud y la Municipalidad de Tres Arroyos trabajan en conjunto con la Provincia para acercar estos medicamentos a quienes los necesitan, entendiendo que el acceso a la salud y tratamientos médicos constituyen un derecho fundamental.
En un contexto donde muchas herramientas nacionales han sido reducidas o eliminadas, el esfuerzo conjunto entre la Provincia y el Municipio permite sostener y fortalecer la atención sanitaria, brindando respuestas concretas a los vecinos más vulnerables y garantizando la continuidad de tratamientos esenciales.