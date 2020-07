Provincia implementa programa para asistir a sectores afectados por pandemia

30 julio, 2020

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y la ministra de Gobierno, Teresa García, se reunieron de manera virtual con intendentes y representantes municipales de los 135 distritos para dar detalles de la implementación del programa de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia.

Allí se informó cómo se va a implementar la Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia que incluye el Fondo para Turismo y Cultura.

En representación del Intendente Carlos Sánchez, participó el Ing. Matías Fhurer al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

El titular de la cartera productiva provincial se refirió al Fondo Municipal para la Asistencia de Sectores Turísticos y Culturales y dijo que “está pensado para los 135 municipios porque entendemos que hay que trabajar para apoyar y fomentar a la cultura y al turismo, que son dos sectores que no están pudiendo funcionar”, agregó.

“El Programa de Preservación del Trabajo va a hacer una priorización de actividades. Sabemos que las habilitaciones no han sido las mismas en los diferentes lugares de la provincia, tenemos diferentes realidades. Algunas actividades en el AMBA se están reactivando recién ahora, mientras que en el interior del país pudieron funcionar de una manera similar en distritos en fase 4 o 5, (como en el caso de Tres Arroyos) Y, al mismo tiempo, hay algunas que no se reanudaron o, si lo hicieron quedaron muy golpeadas y necesitan ayuda de todos modos”, destacó.

