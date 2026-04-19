Provincia suspendería la entrega de las cajas MESA por tres meses para reforzar el SAE

19 abril, 2026 32

La Provincia de Buenos Aires suspendería por tres meses el programa MESA bonaerense (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) que entrega alimentos a los alumnos en edad escolar, desde mayo y por un período de tres meses, aunque no de manera definitiva.

Según pudo saber LU 24, la medida está destinada a reforzar el SAE (Servicio Alimentario Escolar) en un 30 por ciento, para observar los efectos que tiene esta medida. La entrega del mes de abril está asegurada, se informó.

Algunas escuelas del territorio solicitaron ya la suspensión de la entrega de las cajas MESA, ya que no son retiradas por los alumnos, por lo que se busca evaluar el alcance de esta ayuda o transformarla en una mayor asistencia al comedor escolar.

El Programa MESA Bonaerense está destinado a contribuir con las necesidades nutricionales de los niños, niñas y adolescentes que son titulares de derecho del Servicio Alimentario Escolar, mediante la entrega de un módulo compuesto por alimentos que tienen como objetivo integrarse y ser compartidos en las comidas familiares.

Más achique

Habría una reducción del 30% del Presupuesto del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y otra reducción del 40 al 50 % en los alimentos que envían a los distritos.

En Tres Arroyos, en todo el partido, incluídas las localidades se distribuyen a unas 1500 familias.

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