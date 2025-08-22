Provincial de básquet: Alumni “barrió” a Estudiantes de Olavarría

22 agosto, 2025 0

Alumni de Orense, en su cancha, se impuso ante Estudiantes de Olavarría, por 97 a 78, por la segunda fecha del Provincial de básquet.

El local basó su poderío en una marca férrea que no dejó trabajar al equipo olavarriense, uno de los conjuntos más encumbrados de esta zona.

Con un gran trabajo de Alem durante todo el partido, lo de Lema en la primera etapa, el ingreso de Rodríguez y algunos tiros de Montenegro, le dieron también puntos muy importantes.

Por el lado de Olavarría, Di Maggio y Ravignani hicieron lo suyo, buen trabajo de Madsen también, pero la figura fue Piccinini, que al final se fue por cinco faltas.

Alumni ganó bien, merecidamente y se queda ahora como puntero con dos jugados y dos ganados.

Parciales: 20-20, 49-44, 70-61-97-78

Goleadores:

Alumni, Alem 31, Kullmann 14 y Luna 14.

Estudiantes: Piccinini y Madsen con 16 puntos cada uno.

Dirigieron Rodrigo García y Marcos García.

Huracán cayó en Coronel Suárez

El otro equipo tresarroyense que participa en el Provincial, Huracán, visitaba a Deportivo Sarmiento en Coronel Suárez.

Se impusieron los locales por un punto: 75 -74.

