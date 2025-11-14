Provincial de básquet: Cayeron los equipos locales
Este viernes se jugó la última fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División y Alumni a cayó en Tandil con Independiente, lo que no le impidió quedar primero en la tabla. Huracán también perdió con Estudiantes, en Olavarría.
Resultados:
Independiente de Tandil 74 –Alumni 62
Parciales: Independiente 21 –Alumni 13,42-27 y 58-43.
Goleadores: Weisbeck de Independiente 21 y Besmalinovich de Alumni 15.
Estudiantes de Olavarría 86 –Huracán 70
Parciales: Estudiantes16 –Huracán 21,38-40 y 65-58.
Goleadores: Framiñan de Estudiantes 22 y Falcone de Huracán 20.
Racing de Olavarría 74- Unión y Progreso de Tandil 54
Parciales: Racing 18 – Unión y Progreso 15,37-27 y 57-40.
Goleadores: Merchant de Racing 16 y Leal de Unión y Progreso 13.
Este sábado, completando la fecha, jugarán Kimberley de Mar del Plata y Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez.
Posiciones
Alumni 23
Independiente 23
Racing 23
Estudiantes 22
Unión y Progreso 21
Kimberley 19
Sarmiento 17
Huracán 16