Provincial de Básquet: Derrota de Alumni en Tandil
Este sábado, con la derrota de Alumni frente a Unión y Progreso de Tandil en condición de visitante se cerró la tercera fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultado:
Unión y Progreso 77– Alumni 72
Parciales: Unión y Progreso 20 – Alumni 20, 37-36, 61-55, 77-72.
Goleadores: Menna por Alumni 33 y en Unión y Progreso, Leal 19.
La fecha comenzó este viernes con los siguientes resultados:
Huracán 71-Racing de Olavarría 77; Kimberley de Mar del Plata 81- Independiente de Tandil 84, y Estudiantes de Olavarría 87 –Sarmiento de Coronel Suarez 64.
Posiciones:
Racing de Olavarría 6
Independiente 5
Estudiantes 5
Alumni 5
Kimberley 4
Sarmiento 4
Unión y Progreso 4
Huracán 3
Próxima fecha 4ª:
Huracán –Kimberley
Independiente –Unión y Progreso
Racing –Estudiantes
Sarmiento – Alumni