Provincial de Básquet: Ganó Huracán, perdió Alumni
Este viernes con el triunfo de Huracán frente a Sarmiento de Coronel Suárez, y la derrota de Alumni en Olavarría ante Estudiantes,se jugó la novena fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Huracán 74 -Sarmiento de Coronel Suárez 71
Parciales: Huracán 24 -Sarmiento de Coronel Suárez 18,48-41y 67-53.
Goleadores: Falcone de Huracán 25 y Delgado de Sarmiento 25.
Estudiantes de Olavarría 75 -Alumni 70
Parciales: Estudiantes 25 -Alumni 20,45-34 y 60-54.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 20 y Juan Marín de Estudiantes 21.
Otros resultados de la zona
Independiente de Tandil venció a Racing de Olavarría 63 a 60 y Kimberley, en Mar del Plata derrotó a los tandilenses de Unión y Progreso por 69 a 67.
Posiciones:
Racing 16
Alumni 14
Estudiantes 14
Sarmiento 13
Unión y Progreso 13
Kimberley 13
Independiente 13
Huracán 11
Próxima fecha 10ª:
Alumni – Unión y Progreso
Sarmiento – Estudiantes
Racing – Huracán
Independiente – Kimberley