Provincial de Básquet: Ganó Huracán, perdió Alumni

11 octubre, 2025

Este viernes con el triunfo de Huracán frente a Sarmiento de Coronel Suárez, y la derrota de Alumni en Olavarría ante Estudiantes,se jugó la novena fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Resultados:

Huracán 74 -Sarmiento de Coronel Suárez 71
Parciales: Huracán 24 -Sarmiento de Coronel Suárez 18,48-41y 67-53.
Goleadores: Falcone de Huracán 25 y Delgado de Sarmiento 25.

Estudiantes de Olavarría 75 -Alumni 70
Parciales: Estudiantes 25 -Alumni 20,45-34 y 60-54.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 20 y Juan Marín de Estudiantes 21.

Otros resultados de la zona

Independiente de Tandil venció a Racing de Olavarría 63 a 60 y Kimberley, en Mar del Plata derrotó a los tandilenses de Unión y Progreso por 69 a 67.

Posiciones:
Racing 16
Alumni 14
Estudiantes 14
Sarmiento 13
Unión y Progreso 13
Kimberley 13
Independiente 13
Huracán 11

Próxima fecha 10ª:

Alumni – Unión y Progreso
Sarmiento – Estudiantes
Racing – Huracán
Independiente – Kimberley

