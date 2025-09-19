Provincial de Básquet: Perdieron Huracán y Alumni
Este viernes, con las derrotas de Huracán ante Unión y Progreso en Tandil y la de Alumni frente a Kimberley, en Mar del Plata, se jugó la 6ª fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Unión y Progreso 79 -Huracán 72
Kimberley 87– Alumni 75
En otros encuentros, en Olavarría, Estudiantes se impuso por un punto a Independiente de Tandil: 85-84.
El otro equipo cementero, Racing, le ganó al Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez, 76-64.
Posiciones:
Racing 11
Unión y Progreso 10
Estudiantes 10
Alumni 9
Kimberley 9
Independiente 9
Sarmiento 8
Huracán 6
Próxima fecha, 7ª:
Huracán –Estudiantes
Alumni –Independiente
Sarmiento –Kimberley
Unión y Progreso –Racing