Provincial de básquet: perdieron los dos equipos de la ciudad

5 septiembre, 2025 0

Con una muy pobre producción, Huracán dejó pasar una gran posibilidad de quedarse con el primer triunfo en el Torneo Provincial de Básquet, al perder en el Mario J. Pérez por 80 a 75.

Alumni de Orense también cayó ante Sarmiento de Coronel Suárez por 78 a 75.

En el partido que se jugó en el estadio albo, el local, si bien tuvo un muy buen comienzoen el primer cuarto, sacando ocho puntos en 10 minutos, en el retorno, el Globo no fue el mismo, llegando a convertir cuando iba más de la mitad del segundo parcial, permitiendo al verde marplatensea acomodarse, a pesar de sus limitaciones para irse al descanso seis puntos arriba.

En el complemento, Huracán no fue ni la sombra del equipo que conocemos: muy flojo en la marca y ofensivamente muy individual, pasando a perder por dieciocho puntos, pero en los últimos dos minutos cuarenta asfixió la marca y tuvo buen pasaje, aunque no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

Los más efectivos: Falcone con 20 puntos, y Pedro con 13 en Huracán, en tanto, en Kimberley, Maeso marcó 20 y Lofrano 16.

Parciales: Huracán 27 – Kimberley 19, 39-45, 56-67, 80-75.

Volver