Provincial de básquet: Pueblo Nuevo no tuvo inconvenientes para derrotar a Costa Sud

En la noche del lunes se jugó la segunda fecha del Provincial de Clubes de básquet. Por la Zona Sur se jugaron tres partidos, Racing de Olavarría venció por 93 a 81 a Sporting de Mar de Plata, Costa Sud cayó de local ante Pueblo Nuevo de Olavarría por 94 a 78 y en el clásico de Coronel Suárez, Sarmiento venció a Blanco y Negro por 89 a 83. Quedó libre Independiente de Tandil.

Hay algo muy positivo para destacar y es la vuelta del Provincial de Clubes a nuestra ciudad, en un Microestadio de Costa Sud que luce mejor que nunca, luego de un gran trabajo por parte de la gente del Oriverde para reacondicionar las instalaciones. También hubo un buen marco de público en la cancha, entre simpatizantes del equipo local y gente del básquet de nuestra ciudad, que le pusieron color a un partido que tuvo a un claro dominador durante los 40 minutos, Pueblo Nuevo de Olavarría.

El conjunto visitante derrotó a Costa Sud por 94 a 78 y sumó su primera victoria en el certamen. El Oriverde solo pudo estar en ventaja en el comienzo del juego, con el buen trabajo de Juan Segundo Menna (lo mejor de Costa Sud junto a la entrega de Solano Bianco), pero comenzaron a aparecer las pérdidas en el Oriverde y Pueblo Nuevo lastimaba en la zona pintada y esto era acompañado por la gran efectividad que tuvo el equipo olavarriense desde el perímetro. De esta forma, el conjunto de Agustín Bianchi logró sacar la máxima de 21 puntos de ventaja al cierre del primer tiempo (55 a 34).

En el segundo tiempo, el ganador manejó los tiempos y la ventaja sin inconvenientes, Costa Sud intentó descontar con ganas, actitud y una defensa zonal que si bien le permitió contener el juego interno, dejó espacios para tiros cómodos de tres puntos de Pueblo Nuevo. Así, el equipo albo, con el goleo de los hermanos Mateo (46 puntos entre ambos) y el aplomo de Oroquieta sumado a un buen juego colectivo, se quedó con un contundente triunfo de visitante.

Síntesis:

COSTA SUD (78): Menna 23, Franco Fernández 21, Vizzolini, Ary Salarayan 3, Haag 15 (fi); Bruno Salarayan 3, Solano Bianco 4, Mariano Bianco 2, Miguel 2, Hali Sapag 2, Lofiego y Felipe Fernández. DT: Raúl Bianco. Se retiró por fatas Franco Fernández.

PUEBLO NUEVO (94): Silveyra 4, Santana 12, J. Mateo 22, Herrero 12, L. Mateo 24 (fi); Oroquieta 8, Coppero 8, Maurutto 2, Bessonart, Fracchia 2, Fornes y Tassara. DT: Agustín Bianchi. Se retiró por faltas Santana.

Parciales: Costa Sud 17 - Pueblo Nuevo 25, 34 - 55, 56 - 75, 78 - 94.

Cancha: Costa Sud.

Posiciones: Sarmiento (CS) 4 puntos, Blanco y Negro (CS) y Racing (O) 3, Independiente (T), Pueblo Nuevo (O), Sporting (MdP) y Costa Sud 2.

Próxima fecha (3°): Pueblo Nuevo vs. Blanco y Negro, Sarmiento vs. Racing, Sporting vs. Independiente. Libre: Costa Sud.