Provincial de Bochas: se juegan los cuartos de final

11 octubre, 2025 0

Finalizadas las rondas clasificatorias de las 4 zonas del Torneo Provincial de bochas de Primera Categoría por tríos que se juega en nuestra ciudad, se conocen ya los cruces de los cuartos de final.

Zona A : Clasificados Bahía Blanca primero y Pergamino segundo.

Resultados:

1ª fecha: Bahía Blanca 15 – Pergamino 9; Lobos 15 – Tres Arroyos B, 4.

2ª fecha: Bahia Blanca 15 – Lobos 4; Pergamino 15 – Tres Arroyos B, 11.

3ra fecha Pergamino 15 – Lobos 4.

Zona B : Clasificados Tres Arroyos A primero, Coronel Suárez segundo.

Resultados:

1ª fecha: Coronel Suárez 15 – San Pedro 9; Tres Arroyos A ,15 – Brown 8.

2ª fecha: Tres Arroyos A ,15 – Coronel Suárez 4; San Pedro 15 – Brown 0.

3a fecha: Coronel Suárez 15 – San Pedro 4.

Zona C : Clasificados Saladillo primero y Mar del Plata segundo

Resultados:

1ª fecha: Saladillo 15 – Azul 12; Mar del Plata 15 – Junín 12.

2ª fecha: Saladillo 15 – Mar del Plata 7; Junín 15 – Azul 0.

3ª fecha: Mar del Plata 15 – Junín 6.

Zona D : Clasificados Olavarría primero y segundo Los Toldos

Resultados:

1ª fecha; Los Toldos 15 – Magdalena 10; Olavarría 15 – Partido de la Costa 12.

2ª fecha: Olavarría 15 – Los Toldos 10 y Magdalena 15 – La Costa 13.

3ª fecha: Los Toldos 15 – Magdalena 4.

Los cruces de cuartos de final :

Bahia Blanca – Coronel Suárez, Tres Arroyos A – Pergamino, Saladillo – Los Toldos y Olavarría – Mar del Plata.

