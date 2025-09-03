Provincial de inferiores: Ganó la sub-15 y empató la sub-13
Este miércoles, por la 3a fecha del Provincial de fútbol organizado por la Federación Pampeana de Selecciones se presentaron, en Coronel Pringles, las selecciones tresarroyenses: la sub-13 obtuvo su primer punto al empatar 1 a 1 y la Sub -15 logró su primer triunfo por 3 a 1.
Resultados:
La sub-13, empató 1 a 1, con gol de Valentino Müller, ante Coronel Pringles. Este jueves completan Olavarría – Azul.
Posiciones: Olavarría 6, Azul 4, Coronel Pringles 2 y Tres Arroyos 1.
La sub-15, logró un gran triunfo frente a Coronel Pringles por 3 a 1, con goles de Lachat , Pellegrini y Herrera., el otro resultado del grupo fue victoria de La Liga del Sur frente a Olavarría por 5 a 3.
Posiciones: Liga del Sur 9. Olavarría 6, Tres Arroyos 3 y Coronel Pringles 0.
Los próximos compromisos
La selección sub-13 juega con Azul y la sub-15 visita a la Liga del Sur.