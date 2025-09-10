Provincial de inferiores: Perdió la selección Sub-13

Este miércoles, por la cuarta fecha del Torneo Provincial de fútbol organizado por la Federación Pampeana de Selecciones, la Sub- 13 de Tres arroyos perdió en Azul por 1 a 0 con la selección local .

Resultado:

Azul 1 – Tres Arroyos 0

Gol: Zafora.

En otro resultado del grupo, fue victoria de Olavarría de visitante frente a Coronel Pringles por 9 a 0.

Posiciones: Olavarría 10, Azul 8, Coronel Pringles 2 y Tres Arroyos 1.

Próxima fecha, 5ª:

Tres Arroyos –Olavarría

Azul –Coronel Pringles

La Sub-15, este jueves en Bahía

La Selección sub-15 de Tres Arroyos estará jugando este jueves a partir de las 16:30 en Bahía Blanca frente a la selección local, en la cancha de San Francisco.

