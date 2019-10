Provincial: Sarmiento fue mucho para Costa Sud y Blanco y Negro ganó en Mar del Plata

Sarmiento de Coronel Suárez derrotó por 101 a 74 a Costa Sud en el debut de la Zona Sur del Torneo Provincial de básquet que, además, tuvo el triunfo de Blanco y Negro en Mar del Plata sobre Sporting por 69 a 65. El local tuvo a sus internos como grandes protagonistas ya que Sterz anotó 23 puntos, Delgado 20 y Jerónimo Mitoire (15) tuvo un buen debut. Juan Segundo Menna aportó 21 en el Oriverde. Los parciales fueron Sarmiento 28 – Costa Sud 21, 49-39 y 77 – 53.



El otro representante de la ATB conquistó un trabajoso triunfo ante Sporting donde pudo sacarlo adelante en el último período. Soave fue el goleador con 17 puntos, bien escoltado por Pane con 15. Los parciales fueron: Sporting 22 – Blanco y Negro 17, 37 – 35 y 55 – 51.

En el otro encuentro, Independiente venció Racing de Olavarría por 88 a 59. El que quedó libre fue Pueblo Nuevo.

La segunda fecha se disputará el lunes 14 y tendrá estos partidos: Costa Sud vs. Pueblo Nuevo, Blanco y Negro vs. Sarmiento y Racing vs. Sporting. Libre: Independiente.

Posiciones: Sarmiento, Independiente y Blanco y Negro 2 puntos, Sporting, Racing y Costa Sud 1, Pueblo Nuevo 0.