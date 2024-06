“Provisión Divina” en Tres Arroyos

19 junio, 2024

La bahiense Virginia Spinelli llegará a Tres Arroyos para compartir un evento sobre “Provisión Divina” con entrada libre y gratuita (donación voluntaria). Se realizará este viernes, desde las 19, en instalaciones de la Fundación Campano, Hipólito Yrigoyen 252.

¿Qué es “Provisión Divina”?

“Provisión Divina” se refiere a la abundante provisión de Dios en nuestras vidas. Ya sea material, emocional o espiritual, Dios provee más allá de lo que imaginamos.

¿Por qué asistir?

Encontrarás la clave de la Prosperidad y cómo ponerla en práctica.

Como dice Rubén Cedeño en su libro “Provisión”:

“La Provisión es el derecho que tenemos todos nosotros de contar con lo que nos hace falta.

Es posible que tengas algún sueño que no se te ha realizado, un deseo que nunca se te ha cumplido o una inspiración muy grande en el corazón. Si eso que anhelas es bueno, constructivo, beneficioso para ti y para toda la humanidad es posible que logres Precipitarlo y manifestarlo en tu mundo”.

“Haz este tratamiento para mantener la prosperidad de tu mundo. Cuando tengas una apariencia de escasez, hazlo tantas veces como te sea necesario, hasta que veas resuelto lo que te aquejaba. Encontraras afirmaciones que se adapten mejor a la solución de tu situación. Apréndetelas de memoria y repítelas constantemente, hasta que se disuelva la inarmonía.

“Dios es Provisión”, y como solo existe Dios, por eso, solo creo en La “Provisión Divina”, y no hay ninguna expresión de limitación, pobreza y escasez que pueda salir de mí o de los demás, solo que Dios es La “Provisión Divina “. Todos los seres humanos que me rodean, me tratan, me piensan y me hablan, solo lo hacen en términos de La “Provisión Divina ” hacia mí y todos los demás; por eso, no puedo tropezarme con ningún obstáculo, ninguna expresión de limitación o pobreza, ya que La “Provisión Divina ” lo disuelve. Solamente recibo y llega a mí La “Provisión Divina “. Todo lo que sucede alrededor de mi vida es absolutamente “Provisión Divina “.

Para más información:

https://www.facebook.com/metafisica.tresarroyos

https://www.instagram.com/metafisica.tresarroyos/

