Proyecto bahiense apunta a difundir en Youtube a bandas y solistas emergentes

13 septiembre, 2023

Martín Laserre, sonidista y productor musical, radicado en Bahía Blanca, con vínculos en Tres Arroyos, difundió a través de LU 24 su nuevo proyecto musical, plasmado en el canal de YouTube “Renolito Session” que va por su segunda temporada.

“ Barbie astronauta” es el primero de los videos video que se realiza con esta banda indie-neo-soul”, sostuvo Laserre y dijo que cuentan con mayor posibilidades respecto a grabaciones, mezclas y producción, ya que contamos con apoyo de escenógrafos, fotógrafos, asistentes en la producción y un entrevistador, yo me hago cargo de la mezcla”, según dijo.

“El mismo consiste en filmar bandas de Bahía Blanca, emergentes o con recorrido, para poder generar un archivo en lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad, ya que pasan muchas bandas y después de olvidan”, agregó.

“Nací en Azul, y por cuestiones laborales de mi papá, me crié en el campo La Torcacita y fui a la EATA en Tres Arroyos, luego vine a Bahía Blanca a estudiar Química”, dijo y explicó que “me inspiré en Encuentro en el Estudio” con la conducción de Lalo Mir, empezamos sin apoyo de nadie, hoy nos apoya el Fondo Cultural de la Municipalidad, arrancamos con dos micrófonos y dos cámaras: hubo que hacer tanto con muy poco pero logramos buenos resultados; se dieron casos de bandas o personas que no tenían material para mostrar y les sirvió. La idea es que no se quede todo en Bahía sino poder llegar a Tres Arroyos, a la zona, y a La Plata o Buenos Aires”.

Volver