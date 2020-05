Proyecto ferroviario en el Parque Industrial fue bien recibido por el Ministro Meoni, dijo Sánchez

21 mayo, 2020 Leido: 224

El Intendente Carlos Sánchez participó este jueves a la tarde de una reunión con el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, ante quien presentó el proyecto del trazado de extensión del servicio ferroviario de carga con el propósito de fortalecer el transporte vinculante del Parque Industrial de nuestro distrito.

Meoni atendió la necesidad de dicho proyecto, quien atentamente siguió las indicaciones de Sánchez sobre la importancia de lo presentado, que fue acompañado por un exhaustivo estudio de impacto ambiental, desarrollo de mano de obra, imágenes satelitales ilustrativas y otros puntos.

Según declaró el intendente a través de LU 24 la idea es que el tren tenga salida hacía Bahía Blanca con la idea de unir el Parque Industrial con el puerto y su salida hacía el sur.

“Le mostré mi idea del proyecto y quedamos en que los próximos días me van a llamar desde las oficinas técnicas del ministerio para meterse más en este proyecto, evaluarlo y ver si con el tiempo se puede lograr hacerlo. Realmente me vengo muy satisfecho de que es un proyecto que tiene viabilidad, que no es un sueño voluntarioso, sino la posibilidad de hacerlo dada la importancia que tiene sobre todo para las empresas que están en el Parque Industrial porque podrían ampliar sus plantas. Los alienta a algunos a empezar a exportar y algunos ya están exportando”, contó.

Encuentro con Sergio Massa

También en la misma jornada, Sánchez, formó parte de una delegación de seis Intendentes denominados políticamente “independientes”, quienes fueron recibidos por el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa.

El encuentro sirvió para que el funcionario nacional tome contacto directo con los jefes comunales escuchando los estados sanitarios de cada municipio, las acciones desarrolladas hasta el momento, las flexibilizaciones puestas en práctica en cada distrito y demás temas que llevan al quehacer político.

“Las dos charlas fueron interesantes, me vengo muy esperanzado y que estas dos charlas con el tiempo tengan un fruto muy interesante”, agregó.

Sánchez estuvo acompañado por el Delegado de la localidad de Copetonas, Mariano Hernández.

