Proyecto para que las personas con discapacidad puedan trabajar y mantener su pensión

20 febrero, 2020 Leido: 0

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Laura Aprile, presentó un proyecto para que quienes cobran una pensión por invalidez puedan tener un ingreso por actividad remunerada, sin perder el beneficio. Fue presentado a fines del 2019 y se espera su tratamiento para los primeros meses del año.



Con el objetivo de promover los derechos de las personas con discapacidad y que tengan una inserción laboral digna, la diputada Aprile elaboró un proyecto para que la pensión y cualquier actividad económica, sea en relación de dependencia o no, puedan ser compatibles. “Además del beneficio que les genera desde el lado económico, esto permite también crear ámbitos laborales más abiertos e inclusivos, colaborando a generar una cultura respetuosa de la diversidad y con mayor conciencia social”, explicó la diputada de Tres Arroyos.

La iniciativa implica que las pensiones por invalidez provinciales sean compatibles con una actividad remunerada, hasta cierto monto. Hoy en día esto no ocurre y hace que las personas con discapacidad no puedan acceder a empleos o trabajen en la informalidad, con todo lo que eso implica. Recientemente la Agencia Nacional de Discapacidad publicó una resolución similar. Se espera que la Provincia pueda sumarse a la nueva normativa para poder trabajar de manera coordinada.

“El proyecto busca normalizar una situación que realmente no beneficia a quien se busca cuidar. Ojalá que este año, teniendo en cuenta que a nivel nacional se está trabajando el tema, la provincia pueda sumarse y comenzar a modificar esta situación”, señaló Aprile.

Volver